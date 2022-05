Double A dans Spectacle de malAAde – Patronage Laïque Niort, 11 juin 2022, Niort.

Double A dans Spectacle de malAAde – Patronage Laïque Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

2022-06-11 – 2022-06-11 Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres

10 EUR Breaking News : on peut rire de la Sclérose en plaques ! Double-A, elle, s’y emploie avec un malin plaisir. Venez la découvrir !

15 ans (avec la sclérose en plaques) c’est long… Alors pour mettre un peu de piment dans leur relation, elle a décidé de l’afficher sur scène.

Pendant une heure, Double-A vous entraîne dans son univers où se croisent le handicap, les hôpitaux, les organismes sociaux, les médecins, les infirmiers, les aidants, ses autres maladies. Eh oui parce qu’elle en a d’autres évidemment… n’est pas exceptionnel qui veut !

Humour grinçant et cynique, des situations absurdes et pourtant réalistes et universelles, des pensées délirantes, du croquant et du croustillant pour tout public. Double-A vous transmet avec passion son énergie et sa force de vie. Un spectacle pour tous… malades ou pas !

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

