COP28 : l’artiste Julian Charrière, Art of Change 21 et Alserkal proposent l’exposition « Melting Point » sur le réchauffement climatique Project Space d’Alserkal Doubaï, 1 décembre 2023 11:00, Doubaï.

À l’occasion de la Conférence sur le climat (COP28), qui se tiendra Dubaï, aux Émirats Arabes Unis en décembre 2023, Art of Change 21 et Alserkal Initiatives sont heureux de collaborer et de présenter l’exposition sur le climat « Melting Point » de l’artiste franco-suisse Julian Charrière. Se tenant à Alserkal Avenue (Dubai), l’exposition aborde les régions polaires. Très présentes dans l’imaginaire collectif, Julian Charrière révèle ici leurs transformations à un moment charnière, proche du tipping point.

Pour la COP28, une collaboration tripartite réunit Julian Charrière, artiste franco-suisse renommé et engagé pour le climat, Art of Change 21, association à but non lucratif spécialisée sur l’art et l’environnement, intervenant à chaque COP Climat depuis 2015 et Alserkal Initiatives, une entreprise culturelle et socialement responsable basée à Dubaï, autour de l’exposition « Melting Point » conçue spécifiquement pour la COP28. Cette exposition est soutenue par R3, la Maison Ruinart, la Fondation LAccolade et Epson, et fait partie de l’agenda d’Art of Change 21 ART AT COP28 comprenant plusieurs événements.

La COP28, la 28e Conférence des parties de l’ONU Climat, se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. Cette réunion intergouvernementale est une étape cruciale en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, après une année marquée par des températures records et ses conséquences (incendies de forêt, sécheresses, inondations…). De janvier à octobre 2023, la température moyenne mondiale atteint + 1,43°C par rapport à la moyenne 1850-1900. Les dernières estimations* alertent sur une hausse des températures de + 1,5°C dans les années 2020 et de + 2°C avant 2050. Le point de bascule (tipping point) est là : une mobilisation massive dans un principe de justice climatique est désormais indispensable. Les régions polaires, au coeur de l’exposition présentée ici, jouent un rôle clé dans la stabilisation du climat et du niveau des mers et sont particulièrement touchées. La surface de la calotte glaciaire polaire a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré en septembre 2023.

L’exposition « Melting Point » de Julian Charrière se tiendra dans l’emblématique Project Space d’Alserkal Avenue. Dans un dispositif immersif conçu spécifiquement, le spectateur est plongé dans un mondé gelé, où d’imposants glaciers émergent de l’obscurité polaire et survole des vues lumineuses de l’Arctique. Cette installation rassemble Towards No Earthly Pole (2019) et Pure Waste (2021), deux films qui mettent en valeur la cryosphère. Ensemble, ces oeuvres abordent les répercussions de l’exploitation des ressources naturelles à grande échelle, soulevant la question du deuil et de la perte au fur et à mesure que le réchauffement climatique accélère. Il s’agit d’un voyage cinématographique captivant qui bouscule notre perception de la réalité, démontrant l’importance de l’engagement émotionnel comme tremplin pour agir.

Towards No Earthly Pole est né de l’invitation de l’artiste à bord d’un navire de recherche scientifique dans le cadre de la toute première Biennale de l’Antarctique. Pour le projet, des paysages glaciers nocturnes ont été filmés à l’aide d’équipements conçus spécifiquement par l’artiste, notamment des drones équipés de caméras et de projecteurs. Dans le film, Charrière met en avant un monde polaire étrange et sombre, non pas gelé mais vivant d’eau qui coule et de glace crépitante. L’ampleur surnaturelle du paysage qui émerge met en évidence notre connaissance limitée de ces régions.

Un autre regard sur les pôles est convié pour créer un dialogue, avec le film Pure Waste, lui aussi réalisé par l’artiste lors d’une expédition scientifique. Situé dans le nord du Groenland, il propose un scénario inversé au processus d’exploitation minière conventionnel. Fruit d’une collaboration scientifique avec le professeur Aldo Steinfeld de l’ École polytechnique fédérale de Zurich, le projet a démarré par la collecte d’expirations humaines (l’artiste a convié 1000 personnes à souffler dans un ballon) et de molécules de carbone de la calotte glaciaire. Grâce à un tour de force alchimique, ces sources carbonées ont ensuite suivi un processus de transformation très sophistiqué en laboratoire, accélérant le cycle du carbone pour aboutir à de véritables “diamants de synthèse”. Cette intervention interdisciplinaire et expérimentale culmine ensuite en Arctique dans un acte de réconciliation vertigineux : Charrière jette ces diamants dans un moulin glaciaire. Face à ces objets de désir renvoyés dans leur foyer minéral et vers l’oubli, l’artiste interroge leur valeur symbolique et convoque la fin d’un cycle industriel destructeur.

« Melting Point » ouvrira le premier jour de la COP le 30 novembre 2023 et se clôturera le 6 janvier 2024. L’exposition sera accompagnée d’un service pédagogique, avec un guide présent sur place durant toute la durée de l’exposition. Parallèlement, un QR code apportera des informations sur l’enjeu des pôles en lien avec la COP28 et proposera aux visiteurs des actions en faveur du climat.

L’exposition intègre des principes d’éco-conception et fera l’objet d’une évaluation carbone sous le pilotage d’Art of Change 21. Parmi les actions mises en place : pas de transports d’oeuvres (envoi électronique), réduction au maximum des trajets en avion (2 aller-retours, l’artiste et son assistant), prêt de matériel local grâce à un partenariat avec Epson, choix d’un traiteur végétarien, extension de la durée de l’exposition sur plus d’un mois pour en amortir l’impact et augmenter l’influence.

“Melting Point” est soutenue par R3, fondé par Frédéric Rodriguez, expert des solutions RSE, Décarbonation, Performance énergétique, pour accélérer la transition des entreprises, la Maison Ruinart, la plus ancienne maison de champagne engagée dans l’art et la viticulture durable, la Fondation LAccolade, un programme international de résidences artistiques et d’expositions à l’intersection de l’art, de l’environnement, de la fragilité du vivant, ainsi qu’Epson, leader du marché des projecteurs depuis 20 ans, qui a mis sa technologie de communication visuelle au service de l’exposition.

Project Space d’Alserkal Avenue de Dubaï دبي فيستيفال سيتي Doubaï