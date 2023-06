LES FORÊTS DE L’HISTOIRE, VERDUN UNE FORÊT D’EXCEPTION® : BAIN DE FORÊT D’EXCEPTION Douaumont-Vaux, 12 juin 2023, Douaumont-Vaux.

Douaumont-Vaux,Meuse

Source d’énergie, la forêt est un lieu de relaxation, un antistress naturel. Accompagné de Fanny, sophrologue, détendez-vous et appréciez les bienfaits des arbres sur votre corps et votre esprit. Connectez-vous à la nature et libérez vos émotions… Apaisement garanti …

Prévoir une serviette

RDV Ouvrage de Froideterre

20 participants maximum

A partir de 15 ans. Adultes

Samedi à 16:00:00 ; fin : . 14.5 EUR.

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est



A source of energy, the forest is a place of relaxation and a natural stress reliever. Accompanied by sophrologist Fanny, relax and enjoy the benefits of trees on your body and mind. Connect with nature and release your emotions… Soothing guaranteed…

Bring a towel

RDV Ouvrage de Froideterre

20 participants maximum

From 15 years old

Fuente de energía, el bosque es un lugar de relajación y un antiestrés natural. Acompañado por la sofróloga Fanny, relájese y disfrute de los beneficios de los árboles para su cuerpo y su mente. Conecte con la naturaleza y libere sus emociones… Calma garantizada…

Traiga una toalla

RDV Ouvrage de Froideterre

20 participantes máximo

A partir de 15 años

Der Wald ist eine Energiequelle, ein Ort der Entspannung und ein natürliches Antistressmittel. In Begleitung der Sophrologin Fanny können Sie sich entspannen und die wohltuende Wirkung der Bäume auf Ihren Körper und Ihren Geist genießen. Verbinden Sie sich mit der Natur und lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf… Beruhigung garantiert …

Ein Handtuch mitbringen

RDV Ouvrage de Froideterre (Bauwerk von Froideterre)

maximal 20 Teilnehmer

Ab 15 Jahren

