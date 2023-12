SORTIE ASTRONOMIE – SOIRÉE LUNE Douaumont-Vaux Catégories d’Évènement: Douaumont-Vaux

Meuse SORTIE ASTRONOMIE – SOIRÉE LUNE Douaumont-Vaux, 9 novembre 2024, Douaumont-Vaux. Douaumont-Vaux Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-11-09 20:00:00

fin : 2024-11-09 22:30:00 Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le Champ de Bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’Histoire. Soirée LUNE : en plus de l’observation de ses mers, de ses cratères grâce au terminateur, quelques mots sur la conquête spatiale, des différents sites d’alunissage et autres observations des beautés du ciel de cette époque de l’année.

INFOS PRATIQUES 30 participants maximum

RDV Parking du Fort de Vaux

Si temps couvert, sortie annulée Tarif : 8 € / 8 à 15 ans : 5 € / Moins de 8 ans : Gratuit

Réservation obligatoire (places limitées).

