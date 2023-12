SORTIE ASTRONOMIE – LE TRIANGLE N’EN FINIT PAS DE NOUS ÉBLOUIR Douaumont-Vaux Catégories d’Évènement: Douaumont-Vaux

Meuse SORTIE ASTRONOMIE – LE TRIANGLE N’EN FINIT PAS DE NOUS ÉBLOUIR Douaumont-Vaux, 24 août 2024, Douaumont-Vaux. Douaumont-Vaux Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-24 21:00:00

fin : 2024-08-24 23:59:00 Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le Champ de Bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’Histoire Le Triangle n’en finit pas de nous éblouir : Le Triangle n’en finit pas de nous éblouir. Ce soir, nous irons à la découvertes des différents amas qui composent ce Triangle (que sont les amas, leur formation, leurs différentes formes, leurs âges…)

INFOS PRATIQUES Tarif : 8 € / 8 à 15 ans : 5 € / Moins de 8 ans : Gratuit

RDV Parking du Fort de Vaux

30 participants maximum

Si temps couvert, sortie annulée

Réservation obligatoire (places limitées).

Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le Champ de Bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’Histoire Le Triangle n’en finit pas de nous éblouir : Le Triangle n’en finit pas de nous éblouir. Ce soir, nous irons à la découvertes des différents amas qui composent ce Triangle (que sont les amas, leur formation, leurs différentes formes, leurs âges…)

INFOS PRATIQUES Tarif : 8 € / 8 à 15 ans : 5 € / Moins de 8 ans : Gratuit

RDV Parking du Fort de Vaux

30 participants maximum

Si temps couvert, sortie annulée

Réservation obligatoire (places limitées)Tout public 8 EUR. Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-12-18 par OT GRAND VERDUN Détails Catégories d’Évènement: Douaumont-Vaux, Meuse Autres Code postal 55100 Adresse Ville Douaumont-Vaux Departement Meuse Lieu Ville Douaumont-Vaux Latitude 49.2001610408838 Longitude 5.4699227142334 latitude longitude 49.2001610408838;5.4699227142334

Douaumont-Vaux Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douaumont-vaux/