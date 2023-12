SORTIE NATURE | LA FORÊT EN UN TRAIT Douaumont-Vaux, 3 décembre 2023, Douaumont-Vaux.

Douaumont-Vaux,Meuse

Un cheval en forêt de Verdun ? Oui, mais pas pour aller se balader. Aux côtés de l’ONF, de Stéphane et de son cheval Loulou, venez découvrir le débardage à cheval en forêt. Il vous montrera comment transporter des grumes et travailler dans un milieu fragile, sur un sol au relief bouleversé par la Grande Guerre. Une expérience rare et insolite dans cette forêt si particulière pour découvrir le travail d’un cheval sur le Champ de Bataille de Verdun

GRATUIT – Réservation obligatoire

De 14h30 à 16h30

RDV Parking Ossuaire de Douaumont. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 16:30:00. 0 EUR.

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est



A horse in Verdun Forest? Yes, but not to go for a ride. Join Stéphane and his horse Loulou, from the ONF (French Forestry Commission), to discover horse-drawn logging in the forest. He’ll show you how to transport logs and work in a fragile environment, on ground with a relief upset by the Great War. A rare and unusual experience in this very special forest to discover the work of a horse on the Battlefield of Verdun

FREE – Reservation required

From 2:30 pm to 4:30 pm

RDV Parking Ossuaire de Douaumont

¿Un caballo en el bosque de Verdún? Sí, pero no sólo de paseo. Únase a Stéphane y a su caballo Loulou, de la ONF (Comisión Forestal Francesa), para descubrir la tala a caballo en el bosque. Le mostrará cómo transportar troncos y trabajar en un entorno frágil, en un terreno alterado por la Gran Guerra. Una experiencia rara e insólita en este bosque tan especial para descubrir el trabajo de un caballo en el campo de batalla de Verdún

GRATUITO – Reserva obligatoria

De 14h30 a 16h30

Aparcamiento RDV Douaumont Ossuary

Ein Pferd im Wald von Verdun? Ja, aber nicht, um einen Spaziergang zu machen. An der Seite des ONF, von Stéphane und seinem Pferd Loulou lernen Sie das Holzrücken zu Pferd im Wald kennen. Er zeigt Ihnen, wie man Baumstämme transportiert und in einer empfindlichen Umgebung arbeitet, auf einem Boden, dessen Relief durch den Großen Krieg erschüttert wurde. Eine seltene und ungewöhnliche Erfahrung in diesem ganz besonderen Wald, um die Arbeit eines Pferdes auf dem Schlachtfeld von Verdun zu entdecken

KOSTENLOS – Reservierung erforderlich

Von 14.30 bis 16.30 Uhr

RDV Parkplatz Ossuaire de Douaumont

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND VERDUN