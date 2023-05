SORTIE ASTRONOMIE – LES PLÉIADES DANS LE CIEL D’AUTOMNE, 4 novembre 2023, Douaumont-Vaux.

Douaumont-Vaux,Meuse

Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le Champ de Bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’Histoire.

Les Pléiades sont un groupe d’étoiles, dans la constellation du Taureau, bien visible à l’œil nu. Ce sont les sept filles d’Atlas et de Pléioné. Les Pléiades rythment les travaux agricoles et la navigation. A leur lever, on doit commencer la moisson, à leur coucher, le labourage ».

INFOS PRATIQUES

30 participants maximum

RDV Parking du Fort de Vaux

Si temps couvert, sortie annulée Tarif : 8 € / 8 à 15 ans : 5 € / Moins de 8 ans : Gratuit

Réservation obligatoire (places limitées). Tout public

Samedi 2023-11-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-11-04 22:30:00. 8 EUR.

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est



How to have your head in the stars ? An « astronomy » outing on the Battlefield of Verdun without any light pollution is the ideal place! Come and observe the starry sky with the naked eye and then with instruments and learn to recognize the constellations in a place full of history.

The Pleiades are a group of stars in the Taurus constellation, clearly visible to the naked eye. They are the seven daughters of Atlas and Pleione. The Pleiades give rhythm to the agricultural work and the navigation. At their rising, one must begin the harvest, at their setting, the ploughing ».

PRACTICAL INFORMATION

30 participants maximum

Meeting point Parking of the Fort de Vaux

If the weather is cloudy, the outing will be cancelled Price: 8 ? / 8 to 15 years old: 5 ? / Under 8 years old: Free

Reservation required (limited places)

¿Cómo meter la cabeza en las estrellas? Una salida « astronómica » en el campo de batalla de Verdún, sin contaminación lumínica, es el lugar ideal Venga a observar el cielo estrellado a simple vista y después con instrumentos y aprenda a reconocer las constelaciones en un lugar cargado de historia.

Las Pléyades son un grupo de estrellas de la constelación de Tauro, claramente visibles a simple vista. Son las siete hijas de Atlas y Pleione. Las Pléyades marcan el ritmo de los trabajos agrícolas y de la navegación. Cuando salen, debe comenzar la cosecha, y cuando se ponen, debe empezar el arado.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

30 participantes máximo

Punto de encuentro Parking du Fort de Vaux

Si el tiempo está nublado, la salida se cancelará Precio: 8€ / De 8 a 15 años: 5€ / Menores de 8 años: Gratis

Reserva obligatoria (plazas limitadas)

Wie kann man den Kopf in die Sterne stecken? Ein Astronomieausflug auf dem Schlachtfeld von Verdun ohne jegliche Lichtverschmutzung ist der ideale Ort dafür! Beobachten Sie den Sternenhimmel mit bloßem Auge und mit Instrumenten und lernen Sie, die Sternbilder an diesem geschichtsträchtigen Ort zu erkennen.

Die Plejaden sind eine Gruppe von Sternen im Sternbild Stier, die mit bloßem Auge gut zu erkennen sind. Sie sind die sieben Töchter des Atlas und der Pleione. Die Plejaden bestimmen den Rhythmus der landwirtschaftlichen Arbeit und der Schifffahrt. Wenn sie aufgehen, muss man mit der Ernte beginnen, wenn sie untergehen, mit dem Pflügen.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

maximal 30 Teilnehmer

RDV Parkplatz des Fort de Vaux

Bei bedecktem Himmel wird der Ausflug abgesagt Tarif: 8 ? / 8 bis 15 Jahre: 5 ? / Unter 8 Jahren: Kostenlos

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze)

