SORTIE ASTRONOMIE – CASSIOPÉE ET LE MYTHE D’ANDROMÈDE, 19 août 2023, Douaumont-Vaux.

Douaumont-Vaux,Meuse

Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le Champ de Bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le lieu idéal ! Venez observer à l’oeil nu puis aux instruments le ciel étoilé et apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’Histoire

Samedi 19 août : Cassiopée et le mythe d’Andromède – De 22h30 à 1h

Cassiopée est facilement reconnaissable avec sa forme de W ou de M suivant la saison. Cette constellation fait partie du groupe de constellations rattachées au mythe d’Andromède. En effet, s’étant vantée d’être plus belle que les Néréides, les nymphes de la mer, pour la punir, sa fille Andromède fut enchaînée à un rocher…. jusqu’à ce que Persée vienne la sauver. Et pour se souvenir qu’il n’est jamais bon de se vanter, Cassiopée fut condamnée à tourner autour de l’étoile Polaire, sans jamais se coucher.

INFOS PRATIQUES

Tarif : 8 € / 8 à 15 ans : 5 € / Moins de 8 ans : Gratuit

RDV Parking du Fort de Vaux

30 participants maximum

Si temps couvert, sortie annulée

Réservation obligatoire (places limitées). Tout public

Samedi 2023-08-19 à 22:30:00 ; fin : 2023-08-19 . 8 EUR.

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est



How to have your head in the stars ? An « astronomy » outing on the Battlefield of Verdun without any light pollution is the ideal place! Come and observe the starry sky with the naked eye and then with instruments and learn to recognize the constellations in a place full of history

Saturday, August 19: Cassiopeia and the myth of Andromeda – From 10:30 pm to 1 am

Cassiopeia is easily recognizable with its W or M shape depending on the season. This constellation is part of the group of constellations attached to the myth of Andromeda. Indeed, having boasted of being more beautiful than the Nereids, the nymphs of the sea, to punish her, her daughter Andromeda was chained to a rock … until Perseus came to save her. And to remember that it is never good to boast, Cassiopeia was condemned to revolve around the Pole Star, without ever setting down.

PRACTICAL INFORMATION

Price : 8 ? / 8 to 15 years old : 5 ? / Under 8 years old : Free

RDV Parking of the Fort de Vaux

30 participants maximum

If the weather is cloudy, the outing will be cancelled

Reservation required (limited places)

¿Cómo meter la cabeza en las estrellas? Una salida « astronómica » en el campo de batalla de Verdún, sin contaminación lumínica, es el lugar ideal Venga a observar el cielo estrellado a simple vista y después con instrumentos y aprenda a reconocer las constelaciones en un lugar cargado de historia

Sábado 19 de agosto : Casiopea y el mito de Andrómeda – De 22:30 a 01:00 horas

Casiopea es fácilmente reconocible por su forma de W o de M según la estación. Esta constelación forma parte del grupo de constelaciones vinculadas al mito de Andrómeda. En efecto, habiéndose jactado de ser más bella que las Nereidas, las ninfas del mar, para castigarla, su hija Andrómeda fue encadenada a una roca… hasta que Perseo vino a salvarla. Y para recordar que nunca es bueno presumir, Casiopea fue condenada a girar alrededor de la Estrella Polar, sin posarse jamás.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Precio: 8€ / De 8 a 15 años: 5€ / Menores de 8 años: Gratis

Punto de encuentro Parking du Fort de Vaux

30 participantes máximo

Si el tiempo está nublado, la salida se cancelará

Reserva obligatoria (plazas limitadas)

Wie kann man den Kopf in die Sterne stecken? Ein Astronomieausflug auf dem Schlachtfeld von Verdun ohne jegliche Lichtverschmutzung ist der ideale Ort dafür! Beobachten Sie den Sternenhimmel mit bloßem Auge und mit Instrumenten und lernen Sie, die Sternbilder an diesem geschichtsträchtigen Ort zu erkennen

Samstag, 19. August: Cassiopeia und der Mythos von Andromeda – 22.30 bis 1 Uhr

Cassiopeia ist mit ihrer W- oder M-Form je nach Jahreszeit leicht zu erkennen. Dieses Sternbild gehört zu einer Gruppe von Sternbildern, die mit dem Mythos von Andromeda in Verbindung gebracht werden. Ihre Tochter Andromeda wurde zur Strafe an einen Felsen gekettet, weil sie sich damit gebrüstet hatte, schöner als die Nereiden, die Nymphen des Meeres, zu sein, bis Perseus sie rettete. Und um daran zu erinnern, dass es nie gut ist, zu prahlen, wurde Kassiopeia dazu verurteilt, den Polarstern zu umkreisen, ohne jemals unterzugehen.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Preis: 8 ? / 8 bis 15 Jahre: 5 ? / Unter 8 Jahren: kostenlos

RDV Parkplatz des Fort de Vaux

maximal 30 Teilnehmer

Bei bedecktem Wetter wird der Ausflug abgesagt

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-05-23 par OT GRAND VERDUN