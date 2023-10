Salon du Livre Policier de Douarnenez 2023 Salle des fêtes Douarnenez, 4 novembre 2023 10:00, Douarnenez.

https://www.facebook.com/lassassinhabitedansle29/

Les samedi 04 et dimanche 05 novembre 2023, le collectif d’auteurs L’Assassin Habite Dans Le 29 (LAHDL29), en collaboration avec la Maison de la Presse, organise la seconde édition du Salon du Livre Policier de Douarnenez, salle des fêtes.

L’occasion de rencontrer une sélection d’auteurs de romans policiers, dans les domaines classique, régional, historique, jeunesse, fantasy…

Cette année, seront particulièrement représentés les auteurs douarnenistes et leurs confrères ayant pris la ville pour toile de fond à leurs intrigues.

Présentation et dédicace des ouvrages tout au long des deux jours.

Salle des fêtes rue Eugène Kerivel, 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère