Formation baby-sitting Douarnenez Pouldavid Catégories d’Évènement: Finistère

Pouldavid Formation baby-sitting Douarnenez Pouldavid, 25 octobre 2023, Pouldavid. Formation baby-sitting 25 – 27 octobre Douarnenez Gratuit sur inscription auprès de l’Info Jeunes de Douarnenez Communauté Douarnenez 75 rue ar veret 29100 Douarnenez Pouldavid 29100 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « infojeunes@douarnenez-communaute.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pouldavid Autres Lieu Douarnenez Adresse 75 rue ar veret 29100 Douarnenez Ville Pouldavid Departement Finistère Age min 16 Age max 29 Lieu Ville Douarnenez Pouldavid latitude longitude 48.088931;-4.336317

Douarnenez Pouldavid Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldavid/