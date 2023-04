Festival LA CALE Douarnenez Ploaré Catégories d’évènement: Finistère

Festival LA CALE Douarnenez, 15 mai 2023, Ploaré. Festival LA CALE 15 – 21 mai Douarnenez Prix libre (conseillé à partir de 5€) / Gratuit sur l’espace public Dans moins d’un mois, c’est le Festival de la CALE. Et ça se passe du lundi 15 au dimanche 21 mai,

du matin au soir

et du soir au matin. Ça se passera à Douarnenez,

dans la rue,

sur les ports,

sur le marché,

dans les bars,

sur la plage,

dans une librairie,

dans une église,

dans une ancienne usine de spiritueux,

dans une chapelle,

dans un refuge de marins,

dans un autre refuge de marins (mais plus nocturne),

dans un atelier de mobylettes,

dans un cinéma,

dans un lieu de poésie,

dans un lieu assez prosaïque,

dans un lieu oléagineux,

dans un local associatif,

dans un lieu qui sent (un peu) la friture,

dans un lieu qui sent (beaucoup) la bière,

sur une place qui sent le souffre,

sur l’eau,

sous l’eau, … et dans l’eau ? AVEC : LE HORLA (Pauline Willerval + Jack Titley) – BZH

Martin GRANGER / Michel PERCHÉ – LILLE

Jean-Luc GUIONNET & Lotus EDDE-KHOURI – BZH

Pauline WEIDMAN – LOIRE

ARLETTE – BXL

CULTURE EMOTION – RENNES

Cie VEICULO LONGO / Elodie CURADO – TOURS

Nino DUFOUR – MARSEILLE

RADIO ZIZI GAGA – BXL

Felix GABISSON – BZH

CARTON – BZH

Trio ARCUS – BZH

PAIRI DANZA – BXL

FEROMIL / SONATA DI PORTO – DUNKERQUE

LULA 6_6_6 – RENNES

Camille EMAILLE – ALPES

Jean RONDEAU – BZH

CHOUKAS – BZH

Léo FUSTER / Le Peuple Caché – BZH

AUTOKNACK – LOT

MARIO – BZH

Patrick GUIONNET / LE SKIEUR POST-ATOMIQUE – LILLE

NOCCOLA – ROUERGUE

Jerôme BOUVE – LES SONNEURS DE PIERRE DE LA VILLE D’IS – AUVERGNE

TÔLE – BZH

BOB SPECIAL – CAEN

MAILBAUM – BXL

C_C – AUVERGNE

… Une radio libre, des ateliers d’écriture, un stage d’improvisation sur l’espace public, une caravane dédiée au bien-être, des impromptus et des des rencontres viendront également ponctuer la semaine.

///

Tous les évènements qui se déroulent à l’extérieur sont gratuits, pour tous les publics, et pour tout ce qui se passe à l’intérieur, le prix est libre (conseillé à partir de 5€). Toutes les informations sont à retrouver sur notre site

https://mifete-miaffaires.weebly.com/festival.html Douarnenez place de l’enfer Ploaré 29100 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mifete.miaffaires@gmail.com »}] [{« link »: « https://mifete-miaffaires.weebly.com/festival.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T18:00:00+02:00 – 2023-05-15T23:00:00+02:00

2023-05-21T11:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00 douarnenez concert

