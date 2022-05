Réfugié.e.s en 9 lettres MJC-CS Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Réfugié.e.s en 9 lettres MJC-CS Douarnenez, 8 février 2020 16:00, Douarnenez. Samedi 8 février 2020, 16h00 Sur place Tarif plein : 6 € / Tarif réduit – tarif adhérents : 4.5 € http://www.mjc-dz.org/animations/anim.php?id=573 À travers le récit de différents destins croisés ce spectacle,dessiné et chanté sous vos yeux, invite à mieux comprendre les raisons qui obligent des personnes à fuir,à se mettre en quête d’un refuge. Dans le mot «réfugié.e.s», il y a le mot fuir. Dans le mot ”réfugié.e.s”, il y a le mot refuge. À travers le récit des destins croisés de plusieurs personnages, ce spectacle,dessiné et chanté sous vos yeux, invite à mieux comprendre les raisons qui obligent des personnes à fuir et à se mettre en quête d’un refuge. 18h : Lecture de «Partie pour rester», nouvelle création de la Cie Paritito en soutien de Temps Partagé. Crêpes et discussions. MJC-CS Douarnenez 11, bd Camille Réaud – 29100 Douarnenez 29100 Douarnenez La Métairie Finistère samedi 8 février 2020 – 16h00 à 17h00

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu MJC-CS Douarnenez Adresse 11, bd Camille Réaud - 29100 Douarnenez Ville Douarnenez lieuville MJC-CS Douarnenez Douarnenez Departement Finistère

