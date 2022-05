Des Cabanes en couverture polaire MJC-CS Douarnenez, 31 janvier 2020 20:30, Douarnenez.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30 Sur place Prix libre http://www.mjc-dz.org/index.php

Dans le cadre du festival desconférences gesticulées sud finistère ” t’es toi, je te cause, le planning familial et la MJC -CS accueillent la conférence ” Les cabanes en couverture polaire. L’interprète Léïla Fréger raconte la résilience post-viol, le silence et comment le briser, la honte et l’estime de soi… En somme, elle brise la glace et interpelle notre société à propos de la culture du viol et sur sa banlisation…

MJC-CS Douarnenez 11, bd Camille Réaud – 29100 Douarnenez 29100 Douarnenez La Métairie Finistère

