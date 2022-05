Black Boy MJC-CS Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Black Boy MJC-CS Douarnenez, 11 janvier 2020 18:00, Douarnenez. Samedi 11 janvier 2020, 18h00 Sur place 9€/ 6€ http://www.mjc-dz.org/, 02 98 92 10 07, contact@mjc-dz.org Jérôme Imard nous ouvre une parenthèse spatio-temporelle et nous fait glisser dans la peau et dans la vie d’un jeune afro-américain vivant dans le sud des USA au début du XXème siècle. Une mise en scène vibrante du 1er roman de l’auteur afro-américain Richard Wright réalisée et jouée par Jérôme Imard. C’est sous ” les mines” de couleurs, les traits tirés du dessinateur Benjamin Flao et au gré des notes du compositeur-interprète Olivier Gotti que l’on découvre l’enfance, le combat, le parcours d’un homme engagé dans une quête viscérale de liberté. MJC-CS Douarnenez 11, bd Camille Réaud – 29100 Douarnenez 29100 Douarnenez La Métairie Finistère samedi 11 janvier 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu MJC-CS Douarnenez Adresse 11, bd Camille Réaud - 29100 Douarnenez Ville Douarnenez lieuville MJC-CS Douarnenez Douarnenez Departement Finistère

MJC-CS Douarnenez Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Black Boy MJC-CS Douarnenez 2020-01-11 was last modified: by Black Boy MJC-CS Douarnenez MJC-CS Douarnenez 11 janvier 2020 18:00 Douarnenez MJC-CS Douarnenez Douarnenez

Douarnenez Finistère