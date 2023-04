Exposition : Bevis Martin & Charlie Youle 88 rue Louis Pasteur Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Exposition : Bevis Martin & Charlie Youle 88 rue Louis Pasteur, 6 mai 2023, Douarnenez. .

2023-05-06 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

88 rue Louis Pasteur Centre des Arts André Malraux

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-04-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’Évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu 88 rue Louis Pasteur Adresse 88 rue Louis Pasteur Centre des Arts André Malraux Ville Douarnenez Departement Finistère Lieu Ville 88 rue Louis Pasteur Douarnenez

88 rue Louis Pasteur Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Exposition : Bevis Martin & Charlie Youle 88 rue Louis Pasteur 2023-05-06 was last modified: by Exposition : Bevis Martin & Charlie Youle 88 rue Louis Pasteur 88 rue Louis Pasteur 6 mai 2023 88 rue Louis Pasteur Douarnenez

Douarnenez Finistère