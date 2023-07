Un été à l’intersection de la culture, de l’éducation populaire et de la solidarité (Peuple et Culture – Strollad La Obra, deuxième temps) Douarnenez Douarnenez, 10 juillet 2023, Douarnenez.

Un été à l’intersection de la culture, de l’éducation populaire et de la solidarité (Peuple et Culture – Strollad La Obra, deuxième temps) 10 juillet – 25 août Douarnenez Demande de participation à déterminer en fonction des propositions (ateliers ou projections). Prendre contact avec la structure pour plus d’informations.

Pour sa quatrième participation à l’été culturel, Peuple et Culture orientera son projet sur l’articulation entre culture, éducation populaire et solidarité pendant les vacances au regard des droits culturels. Peuple et Culture accompagnera sur le terrain ses partenaires du champ social et solidaire en proposant une offre culturelle et artistique à leur destination et proposera un outillage de réflexion autour des droits culturels en venant interroger au micro de son podcast itinérant ses artistes complices.

En parallèle du Festival du cinéma de Douarnenez, nous proposerons plusieurs rendez-vous Hors les Murs en lien avec le Collectif Festi’ciné. L’occasion d’amener le cinéma et sa pratique là où elle ne va pas habituellement.

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
mediationculturelle@laobra.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T13:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-08-25T13:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

