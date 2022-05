Innovations et nouveaux usages dans le CINEMA – AUDIOVISUEL Cinéma le Club Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Innovations et nouveaux usages dans le CINEMA – AUDIOVISUEL Cinéma le Club, 19 septembre 2019 14:30, Douarnenez. Jeudi 19 septembre 2019, 14h30 Sur place Antrée libre sur inscription via le lien ci-dessous https://www.eventbrite.fr/e/billets-cinema-audiovisuel-innovations-nouveaux-usages-65411129449?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button&fbclid=IwAR3hhN_l0d7S5wFr3wrbUjP10J55J7CwGHP_K4i9yNYCLJ74aItMyOWlM Evénement atour des innovations et des nouveaux usages dans le Cinéma et l’audiovisuel Une après-midi rythmée par des témoignages & des échanges Au programme : L’innovation centrée utilisateurs dans les industries créatives et culturelles : Présentation du projet 4HCREAT // Mathieu Lescop, La Cantine Quimper 2 focus innovation : 1- Le son binoral : la 3D sonore // Lucie Hardoin, Pôle audiovisuel Douarnenez – Cornouaille 2- Les expériences immersives de réalité virtuelle // David Guillaume, Aéroptique IMAGE // SON // CINEMA // ANIMATION // CREATION Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet européen 4HCREAT soutenu par le programme Interreg Espace Atlantique Un évènement suivi des portes ouvertes du pôle audiovisuel Douarnenez-Cornouaille (18h) Cinéma le Club 39 Rue Berthelot, 29100 Douarnenez 29100 Douarnenez La Métairie Finistère jeudi 19 septembre 2019 – 14h30 à 19h00

