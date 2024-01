Fantazio en concert MJC Ti an Tud Douarnenez, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03

Le contrebassiste, chanteur et performer Fantazio trimbale son corps de crooner indélébile depuis une vingtaine d’années aux quatre coins des musiques hors-norme. Tour à tour one-man band furieux, improvisateur agité, compositeur méticuleux, agitateur populaire, poète et acteur solitaire, jazzman bordélique, ses collaborations rempliraient un carnet de notes de Benjamin Colin à Charles Pennequin en passant par Katherina Ex… on le retrouve aussi régulièrement aux côtés de la batteuse percussionniste japonaise Emiko Ota avec qui il partage volontiers le goût de l’aventure.

Concert organisé par le Festival de cinéma de Douarnenez.

MJC Ti an Tud 11 Boulevard Camille Réaud

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



