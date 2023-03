Houblons & Jardins DOUAI BioTech’, Lycée de a Nature et des Biotechnologies (wagnonville) Douai Catégories d’Évènement: Douai

Houblons & Jardins 2 et 3 juin DOUAI BioTech', Lycée de a Nature et des Biotechnologies (wagnonville), 2 juin 2023, Douai.

Horaires : 9h-11h30 / 14h-16h30 : Ateliers & animations pour scolaires Thème : « Les Musiques & les Jardins »

– SAMEDI 03 JUIN / HOUBLONS & JARDINS

Horaires général : 10H-00H00

Ouverture jardins et de la brasserie + marché brasseurs et producteurs locaux + animations + restauration sur place/ Entrée gratuite

19H-23H50 « NOCTURNALE » : visite commentée de jardins + concerts + restauration sur place/ Sur réservation. (jauge à 200 personnes)

DOUAI BioTech', Lycée de a Nature et des Biotechnologies (wagnonville)
458 rue de la Motte Julien
Douai 59500
Nord Hauts-de-France
0327997555
http://lycee-douai-biotech.fr
legta.douai@educagri.fr

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:50:00+02:00 ©eddy Palin (chargé de communication / campus Wagnonville)

