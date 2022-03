La Flûte romantique Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) Douai Catégories d’évènement: Douai

La Flûte romantique Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord), 13 mars 2022 16:00, Douai. Dimanche 13 mars, 16h00 Sur place 24 Euros (plein tarif), 22 Euros (Tarif Sénior), 19 Euros (Groupes), 9 Euros (-26 ans) et 3 euros (tarif solidaire) https://www.orchestre-douai.fr/programme/la-flute-romantique/, 0327717777, contact@orchestre-douai.fr L’Orchestre de Douai vous invite à un voyage dans le romantisme allemand avec la complicité de Philippe Bernold et de Luc Mangholz La flûte est à l’honneur avec ce programme qui réunira Philippe Bernold, chef d’orchestre et flûtiste à la carrière internationale et son ancien élève Luc Mangolz, douaisien d’origine, nommé à 25 ans flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Vienne !

Ils nous feront apprécier toute la richesse de la musique romantique allemande, de Mendelssohn qui nous plonge entre réalité et fantastique avec l’ouverture de la Grotte de Fingal au concerto expressif et virtuose de Reinecke.

C’est la Symphonie inachevée, l’une des pages les plus célèbres de l’histoire de la musique, qui nous fera pénétrer l’âme tourmentée de Franz Schubert, qui, dans cette oeuvre, nous livre une sublime méditation. Au programme :

* Ouverture des Hébrides > Felix Mendelssohn

* Concerto pour flûte > Carl Reinecke

* Symphonie inachevée > Franz Schubert Distribution :

* Luc Mangholz > flûte

* Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France

* Philippe Bernold > direction Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) 59500 Douai, Parvis Georges Prêtre 59500 Douai Nord dimanche 13 mars – 16h00 à 18h00

