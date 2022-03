Grandeur et lyrisme Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) Douai Catégories d’évènement: Douai

Grandeur et lyrisme Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord), 3 mai 2022 20:30, Douai. Mardi 3 mai, 20h30 Sur place 24 Euros (plein tarif), 22 Euros (Tarif Sénior), 19 Euros (Groupes), 9 Euros (-26 ans) et 3 Euros (tarif solidaire) https://www.orchestre-douai.fr/programme/grandeur-et-lyrisme/, 0327717777, contact@orchestre-douai.fr Un programme qui allie grandeur et lyrisme autour des deux grandes figures que son César Franck et Piotr-Illitch Tchaïkovski avec, au piano, Rémi Geniet, prix Reine Elisabeth de Belgique. Ce programme célèbrera l’anniversaire de César franck, qui, dans son unique symphonie, innove et excelle avec le traitement de la cellule cyclique pour aboutir à un accord parfait entre grandeur et lyrisme.

C’est le deuxième concerto pour piano de Tchaïkovski qu’a choisi d’interpréter Rémi Gebniet qui, comme beaucoup de jeunes pianistes, redecouvre ce concerto longtemps et à tort écarté du répertoire pianistique, particion pourtant empreinte de virtuosité, d’expression et de souffle romantique. Au programme :

* Symphonie en ré mineur > César Franck

* Concerto n°2 pour piano > Piotr-Illitch TchaIkovski Distribution :

* Rémi Geniet > piano

* Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France

* Jean-Jacques Kantorow > direction Auditorium Henri Dutilleux, Douai (Nord) 59500 Douai, Parvis Georges Prêtre 59500 Douai Nord mardi 3 mai – 20h30 à 22h30

