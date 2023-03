Foire aux tomates Douadic ADT INDRE Douadic Catégories d’Évènement: Douadic

Indre Douadic . Évènement incontournable de Douadic, vous trouverez les stars de cette journée, les plants de tomates, mais aussi d’autres plants de légumes, matériel, voitures, construction, habillement, alimentaire, produits régionaux, tombola. Cerise, Marmande ou Cœur de bœuf… c’est ici à Douadic que vous retrouverez les meilleurs plants de tomates. +33 2 54 37 94 35 ©pixabay

