Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy D’où l’on vient Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

D’où l’on vient Cinéma d’Erquy, 21 août 2021, Erquy. D’où l’on vient

Cinéma d’Erquy, le samedi 21 août à 17:30

Durée : 2h 23min Réalisateur : Jon M. Chu Interprètes : Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins, Olga Merediz **Synopsis** :Au cœur de New York, le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d’un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines, en République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie de manière inattendue. drame, musical, Romance Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T17:30:00 2021-08-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy