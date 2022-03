Dot Singer Party – Festival UP ! Barakason (La), 6 avril 2022, Rezé.

2022-04-06

Horaire : 20:00

Gratuit : oui

Concert lycéen.Depuis 2016, la Soufflerie et les lycées Jean-Perrin et Louis-Jacques Goussier portent le projet Do It Yourself. Il permet à un groupe de lycéennes et lycéens volontaires de participer à un parcours culturel autour de la découverte des métiers du spectacle. Concerts, rencontres avec des artistes, ateliers, visites des coulisses, autant de moments privilégiés pour développer l’autonomie individuelle et collective des élèves dans leurs projets scolaires, personnels et professionnels. Point culminant du parcours DIY, la Dot Singer Party est une soirée de concerts programmée et organisée par le groupe de lycéens à la Barakason. Une façon d’aller encore plus loin dans la dynamique de découverte engagée avec elles et eux. Ouvert à toutes et tous. Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022)

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org