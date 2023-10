Marché de Noël de Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel, 16 décembre 2023, Dossenheim-sur-Zinsel.

Dossenheim-sur-Zinsel,Bas-Rhin

Ce marché de Noël rassemblera des exposants et artisans dans la salle de la Zinsel. Les enfants de l’école et l’harmonie municipale participera à la fête avec un ensemble de morceaux choisis pour préparer au mieux cette période de fêtes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est



This Christmas market will gather exhibitors and craftsmen in the Zinsel hall. The children of the school and the municipal harmony will take part in the festival with a set of pieces chosen to prepare at best this period of holidays.

Este mercado navideño reunirá a expositores y artesanos en la sala Zinsel. Los niños de la escuela y la armonía municipal participarán en el festival con un conjunto de canciones elegidas para preparar este periodo festivo.

Dieser Weihnachtsmarkt wird Aussteller und Kunsthandwerker in der Zinselhalle versammeln. Die Kinder der Schule und die Harmonie der Gemeinde werden mit einem Ensemble ausgewählter Stücke an der Feier teilnehmen, um sich bestmöglich auf die Festtage vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre