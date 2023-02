DOSSEH Dossaveli Tour ELYSEE MONTMARTRE, 10 février 2023, PARIS.

DOSSEH Dossaveli Tour ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

DOSSEH « Trop tôt pour mourir », c’est le nom du dernier album de Dosseh (sortie le 30 septembre), annoncé en grande pompe à travers la sortie d’un court-métrage nommé ”La Peau de l’Ours” où il apparaît en retrait du monde extérieur, presque en ermite, pour un retour à l’essentiel et ainsi revenir plus fort. “Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué” c’est la phrase que Dosseh utilise pour teaser ce court-métrage. Des lyrics dénonciateurs et sans détour, une prod aussi énervée que son débit de flow : le public répond au rendez-vous. Un album multi-générationnel où il aborde des thématiques importantes comme l’état du monde et l’actualité médiatique mais aussi des sujets plus personnels, la sensation de vide ou l’acceptation de ses émotions. Dosseh Dosseh

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

DOSSEH

.28.0 EUR28.0.

