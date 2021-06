Dosis open air Locquirec, 14 août 2021-14 août 2021, Locquirec.

Dosis open air 2021-08-14 13:00:00 – 2021-08-14 22:00:00 Terrain des Sports Rue du Terrain des Sports

Locquirec Finistère

Le DOSIS Open Air est une suite de trois événements en plein air rassemblant entre 300 et 900 personnes dans des lieux conçus pour les petits et les grands. Ces trois événements se déroulent en Bretagne le 31 juillet à Saint Fiacre (22), le 14 août à Locquirec (29) et le 28 août à Trémargat (22), ce sont les premiers d’une longue série d’événements créés par l’association ITStyle. Chaque événement débute à 13h et se termine à 22h, ce qui vous fait 9heures de festivité où vous aurez la chance d’assister à trois DJ Set (13h-19h45) et deux concerts (19h45-22h), tout ceci dans des lieux idylliques avec bar, restauration, décors artistiques, jeux gratuits et pleins d’activité en tout genre. L’association ITStyle, organisatrice du DOSIS Open Air, se base sur le fait que « l’art change le monde » et elle compte bien accélérer ce changement. Après ces durs temps de Covid, nous pensons qu’il est nécessaire de retrouver des moments festifs, c’est pourquoi le DOSIS Open Air a été conçu. L’argent récolté lors de ces événements servira à créer des œuvres d’art dans les petites villes de Bretagne (Street Art, architecture, embellissement urbain, etc…) mais aussi à organiser de nouveaux événements avec des concepts inédits et des endroits inconnus du grand public.

asso.itstyle@gmail.com +33 6 81 88 80 65

Le DOSIS Open Air est une suite de trois événements en plein air rassemblant entre 300 et 900 personnes dans des lieux conçus pour les petits et les grands. Ces trois événements se déroulent en Bretagne le 31 juillet à Saint Fiacre (22), le 14 août à Locquirec (29) et le 28 août à Trémargat (22), ce sont les premiers d’une longue série d’événements créés par l’association ITStyle. Chaque événement débute à 13h et se termine à 22h, ce qui vous fait 9heures de festivité où vous aurez la chance d’assister à trois DJ Set (13h-19h45) et deux concerts (19h45-22h), tout ceci dans des lieux idylliques avec bar, restauration, décors artistiques, jeux gratuits et pleins d’activité en tout genre. L’association ITStyle, organisatrice du DOSIS Open Air, se base sur le fait que « l’art change le monde » et elle compte bien accélérer ce changement. Après ces durs temps de Covid, nous pensons qu’il est nécessaire de retrouver des moments festifs, c’est pourquoi le DOSIS Open Air a été conçu. L’argent récolté lors de ces événements servira à créer des œuvres d’art dans les petites villes de Bretagne (Street Art, architecture, embellissement urbain, etc…) mais aussi à organiser de nouveaux événements avec des concepts inédits et des endroits inconnus du grand public.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par