En 2222, le monde est plongé dans l’obscurité et seules les lumières ultraviolettes et les nuages des machines à fumée permettent de s’orienter. Le RDC à la Belle de Mai est le dernier espoir pour que la vie puisse subsister. Surtout, n’oublie pas de passer au stand MAQUILLAGE FLUO pour préparer tes peintures de guerre et rendez-vous sur le dance floor pour défendre l’humanité par tes danses libres et effrénées sur des sets immersifs. ————————————— Line Up 19h – GROSFRAP – Live / VP Mapping Le duo GROSFRAP vous prépare un live surprise et inédit. En synthétisant aussi bien des vibrations sonores que des fréquences visuelles retranscrites sur vidéoprojecteurs, il initie le voyage cosmique avec une expérience inédite et interactive. —————————————- 21h – DOSE – House to Techno DOSE vous invite à un voyage immersif, avec une sélection éclectique de sons spécialement choisis pour l’effet qu’ils génèrent sur le système nerveux. En effet, D.O.S.E. est l’acronyme de Dopamine + Ocytocine + Sérotonine + Endorphine. Le BPM évolue au rythme des battements du cœur, tandis que DOSE saisit le micro et guide la danse pour vous plonger dans un univers sensoriel, avec des jeux et interactions avec la foule. [https://www.dose.dj](https://www.dose.dj) —————————————- 23h – Keny – Militia underground DJ Résident chez Militia Underground, Keny est issu du milieu underground fin des années 90. Bercé par les Spiral, Kaotic, les Foxtanz et j’en passe, son objectif est de vous emporter dans une spirale sensorielle. Il maîtrise aussi bien la Drum&Bass, l’élektro, la tekno ainsi que la tribe ou le hardcore, toujours avec l’envie de raconter une histoire et de réunir sur le dance floor des danseurs effrénés et extatiques de tous les horizons. [https://www.militiaunderground.com](https://www.militiaunderground.com) —————————————- De 19h à minuit Au RDC, 6 impasse Delpech 13003 PAF – 5€ Adhésion à l’association RDC 1€ symbolique ou plus, à votre bon vouloir Bar sur place

