DOS AU MUR Le Monfort théâtre, 24 mars 2022, Paris.

Du jeudi 24 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022

Sur scène, deux danseurs hip-hop et un mur-obstacle tant physique que symbolique.

Un mur qui invite à agir pour dépasser les frontières et surmonter les conflits. Et c’est avec brio que ce couple hip-hop relève le défi. Tiraillés entre l’envie de se rencontrer et celle de se protéger, ils déploient une gestuelle ingénieuse, sensible et virtuose, faite d’escalades, de break dance et de chutes en rappel.

Tantôt le mur protège, tantôt il enferme, dissimule, sépare. Souvent, leur coeur balance entre la peur et la curiosité, entre la crainte de ce qui se dissimule et l’appel de la découverte.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

