Une jeune fille de 2023 retrouve le journal intime de sa grand-mère récemment décédée, qui a vécu de près la rumeur d’Orléans. Cette structure en flash-back nous plonge au coeur des événements Orléanais de mai-juin-juillet 1969, en même temps qu’elle confronte deux époques et deux générations : quels points communs entre les rumeurs des années yéyé et les fake news d’aujourd’hui ?

Entrée libre

Une jeune fille de 2023 retrouve le journal intime de sa grand-mère récemment décédée, qui a vécu de près la rumeur d'Orléans. Bibliothèque Robert Desnos 14 Bd Rouget de Lisle Montreuil

