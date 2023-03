De l’utilitaire à la pièce unique Dorothée Picard céramique, 31 mars 2023, Paris.

Atelier découverte

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, l’atelier de céramique sera ouvert ainsi que la boutique.

Cela permettra d’expliquer les techniques de fabrication des pièces présentées et plus précisement les techniques du modellage : pincée, plaque et colombin, le vocabulaire et les outils.

Au plaisir de vous accueillir pour échanger avec vous sur mon métier et vous faire visiter mon atelier lors de ces JEMA 2023 !………

Dorothée Picard céramique 12 rue du texel 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/dorotheepicardceramique/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.dorotheepicard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660807556 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliervertdo@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

céramique modellage

