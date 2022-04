Dorn, duo de chant et chantsigne – Fête du livre – Bécherel Jardin du Presbytère,Bécherel Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

LA FÊTE DU LIVRE —————- ### 32e édition ### du 16 au 18 avril 2022 ### à Bécherel **Dorn** Elouan Le Sauze et Clara Thabard vous présentent un spectacle trilingue, à la croisée des répertoires de tradition orale et de la poésie visuelle qu’est la langue des signes. Un spectacle accessible aux publics sourd et entendant. Rende-vous **samedi 16 avril** à **14h30** au jardin du presbytère, dans le centre ancien de Bécherel, cité du livre. Entrée libre. Durée 45 minutes Tous âges Pour tout renseignement : [[maisondulivre@rennesmetropole.fr](mailto:maisondulivre@rennesmetropole.fr)](mailto:maisondulivre@rennesmetropole.fr) 02 99 66 65 65 Retrouvez le programme complet de la Fête du livre ici : [[https://fr.calameo.com/read/005886675cc57d3d73370](https://fr.calameo.com/read/005886675cc57d3d73370)](https://fr.calameo.com/read/005886675cc57d3d73370) Pour venir en bus de Rennes à Bécherel : [[https://www.star.fr/actualites/fete-du-livre](https://www.star.fr/actualites/fete-du-livre)](https://www.star.fr/actualites/fete-du-livre)

