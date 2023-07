Apéro-concert au Dormy House Dormy House Étretat, 26 août 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Le Dormy House organise des apéro-concerts tous les samedis soirs de 18h30 à 20h30 sur sa terrasse.

Rendez-vous le samedi 26 août, avec (Bon)homme en or..

2023-08-26 18:30:00 fin : 2023-08-26 20:30:00. .

Dormy House Route du Havre

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



The Dormy House organizes aperitif concerts every Saturday evening from 6:30pm to 8:30pm on its terrace.

See you on Saturday August 26, with (Bon)homme en or.

La Dormy House organiza conciertos de aperitivo todos los sábados por la tarde de 18.30 a 20.30 en su terraza.

Únase a nosotros el sábado 26 de agosto para (Bon)homme en or.

Das Dormy House veranstaltet jeden Samstagabend von 18:30 bis 20:30 Uhr Aperitifkonzerte auf seiner Terrasse.

Wir treffen uns am Samstag, den 26. August, mit (Bon)homme en or.

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche