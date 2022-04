Dormir à travers les âges – Visite guidée Musée des traditions populaires, 14 mai 2022 20:00, Moutiers.

Une visite du musée du berceau au lit en évoquant tout ce qui retient la nuit !

Dis-moi comment tu te couches, je te dirai à quel siècle tu appartiens. A l’aide d’objets du musée (meubles, vêtements, ustenciles) c’est l’histoire du sommeil à travers les âges que nous conterons … et ce ne seront pas des histoires à dormir debout. Cette nuit là le lit clos, les berceaux, la bassinoire, les pistolets et les draps de chanvre resteront éveillés pour accueilir les visiteurs. Les guides auront sorti leurs plus beaux bonnets de nuit.

Musée des Traditions populaires présentant la vie d’autrefois dans une vallée agricole de la Savoie.

Museum of the popular Traditions presenting the previous life in an agricultural valley of the Savoy.

Dime cómo te acuestas, te diré a qué siglo perteneces. Con la ayuda de objetos del museo (muebles, ropa, utensilios) es la historia del sueño a través de las edades que contaremos … y no serán historias para dormir de pie. Esa noche, la cama cerrada, las cunas, el lavabo, las pistolas y las sábanas de cáñamo permanecerán despiertos para acoger a los visitantes. Los guías habrán sacado sus mejores gorros de noche.

Sábado 14 mayo, 20:00

23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers 73600 Moutiers Auvergne-Rhône-Alpes