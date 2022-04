Dormir à travers les âges – Visite guidée Musée des traditions populaires Moutiers Catégories d’évènement: Moûtiers

Dormir à travers les âges – Visite guidée

Musée des traditions populaires, le samedi 14 mai à 20:00

Dis-moi comment tu te couches, je te dirai à quel siècle tu appartiens. A l’aide d’objets du musée (meubles, vêtements, ustenciles) c’est l’histoire du sommeil à travers les âges que nous conterons … et ce ne seront pas des histoires à dormir debout. Cette nuit là le lit clos, les berceaux, la bassinoire, les pistolets et les draps de chanvre resteront éveillés pour accueilir les visiteurs. Les guides auront sorti leurs plus beaux bonnets de nuit. Une visite du musée du berceau au lit en évoquant tout ce qui retient la nuit ! Musée des traditions populaires 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers Moutiers Savoie

Musée des traditions populaires 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers Moutiers Savoie

