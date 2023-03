DESCENTES DE CAISSES A SAVON FOLKLORIQUES dormelles 77130 Dormelles Catégories d’Évènement: Dormelles

DESCENTES DE CAISSES A SAVON FOLKLORIQUES dormelles 77130, 10 juin 2023, Dormelles. DESCENTES DE CAISSES A SAVON FOLKLORIQUES Samedi 10 juin, 10h00 dormelles 77130 Les descentes commenceront à 10H00 après un contrôle des caisses à partir de 9H00. Fin des denières descentes à 18H00.

Une coupure d’une heure et demi le midi pour présentation et vote de la caisse la plus originale avec restauration et buvette sur place… un DJ animera la soirée autour d’un BBQ avec frites et buvette … dormelles 77130 rue du pave 77130 Dormelles 77130 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesdedormelles@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 75 27 72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00 caisses à savon folkloriques

