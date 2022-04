Découverte du Mémorial de Dormans illuminé Mémorial des batailles de la Marne Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Marne

Découverte du Mémorial de Dormans illuminé Mémorial des batailles de la Marne, 14 mai 2022 21:30, Dormans. Samedi 14 mai, 21h30 Sur place entrée libre, inscription souhaitée surtout pour la visite guidée memorialdormans1418@orange.fr, 0326591418 Déambulation autour du Mémorial pour le redécouvrir en lumière (intérieur compris) Accès au parc du château jusqu’au Mémorial pour une découverte du monument illuminé et possibilité de suivre une visite guidée.

Des informations précises (horaires des visites guidées proposées) seront publiées fin avril sur le site http://www.memorialdormans1418.com et sur http://www.dormans.fr Mémorial des batailles de la Marne avenue des Victoires, 51700 Dormans 51700 Dormans Marne

+33 (0)3 26 59 14 18 https://www.memorialdormans14-18.com/ C’est l’un des quatre monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre. Edifice construit à l’initiative du Maréchal Foch qui choisit le site en 1919 comme “lieu synthétique” des batailles de la Marne de septembre 1914 et de l’été 1918. Les travaux commencèrent en 1921 et s’achevèrent dix ans plus tard. Composé d’une crypte, une chapelle supérieure avec un espace muséographique, un cloître, un ossuaire et une lanterne des morts, le mémorial de Dormans domine la vallée de la Marne. samedi 14 mai – 21h30 à 23h30 © Christine Galopeau de Almeida © Mémorial de Dormans 1914-1918

Détails Heure : 21:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Dormans, Marne Autres Lieu Mémorial des batailles de la Marne Adresse avenue des Victoires, 51700 Dormans Ville Dormans Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville Mémorial des batailles de la Marne Dormans Departement Marne

Mémorial des batailles de la Marne Dormans Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dormans/

Découverte du Mémorial de Dormans illuminé Mémorial des batailles de la Marne 2022-05-14 was last modified: by Découverte du Mémorial de Dormans illuminé Mémorial des batailles de la Marne Mémorial des batailles de la Marne 14 mai 2022 21:30 Dormans Mémorial des batailles de la Marne Dormans

Dormans Marne