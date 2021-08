Dormans Moulin d'en Haut Dormans, Marne Dormans hors les remparts Moulin d’en Haut Dormans Catégories d’évènement: Dormans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin d’en Haut

### Profitez d’une promenade commentée à la périphérie du centre urbain de Dormans. Promenade piétonne étayée de références historiques au cours d’un itinéraire se développant principalement dans les faubourgs et en bordure de la rivière de la Marne. (Chemin urbain entre la Marne et la voie ferrée, prévoir d’être chaussé en conséquence).

Gratuit. Pré-inscription conseillée. Groupes de visite limités à 20 personnes pour chacune des deux visites. Rdv place Pruche, en bas de la rue du château. Chemin urbain entre la Marne et la voie ferrée ; prévoir d’être chaussé en conséquence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

