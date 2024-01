Chorale AMADE avec Soirée Années 80 et concert chorale AMADE puis Twice Dorlisheim, dimanche 11 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11 19:00:00

Découvrez la chorale de l’Amade suivie d’une soirée année 80. C’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis.

Découvrez la prestation de la chorale de l’AMADE, suivie de l’animation de la piste de danse par le DJ KAB sur le thème des années 80/90. Tout au long de l’événement, une buvette vous proposera des tartes flambées, pizzas, knacks.

Le jour suivant, la Chorale de l’AMADE se produira, suivie du groupe TWICE.

Pendant l’après-midi, des gâteaux et du café seront disponibles, avec la possibilité de se restaurer en soirée.

EUR.

rue Arthur Silberzahn

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est thibaut-bernhard@laposte.net



