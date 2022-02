Dorian Gray / gva / dark pop Urgence Disk Records, 11 avril 2022, Genève.

Dorian Gray / gva / dark pop

Urgence Disk Records, le lundi 11 avril à 18:30

??????? ???? ?????-????, retransmis sur Facebook et YouTube en Streaming 4K. Horaire: 18.30 Entrée: Gratuite ?????????? Batteur de formation, Soren Sorensen alias Dorian Gray sort en 2008 son premier album en solo – ???? ?? ??? ???? – coproduit avec Yvan Bing, l’ingénieur du son et coproducteur de l’album «Going Back» de Phil Collins. L’album se retrouve rapidement dans les bacs en Suisse et sur les plateformes de téléchargement légales. Dorian Gray est contacté sur les réseaux sociaux par David Hallyday qui lui fait l‘offre spontanée d’intégrer son groupe en tant que batteur, après avoir eu un vrai coup de cœur pour sa musique! Idem sur Facebook quelques temps après où Dorian Gray est repéré par l’ex-animateur star de MTV Europe et ami de Robert Smith des Cure, Ray Cokes, qui l’invite en direct dans son émission diffusée sur France 4. En 2008 Dorian Gray est choisi par la Croix Rouge et succède au groupe Muse pour la composition de la musique du film de propagande du CICR «Panorama 08». Né d’une mère américaine et inspiré par la pop britannique plus précisément, Dorian Gray propose une musique dense et mélancolique. Sa voix au large spectre se révèle être un atout, touchant au plus profond des tripes également dans sa version acoustique, avec juste un piano. En Suisse Dorian Gray a eu la chance de fouler les planches du Montreux Jazz Festival, de l’Usine-PTR de Genève, des Docks de Lausanne mais aussi du Paléo Festival en 2008, du Caribana Festival et de l’OpenAir Frauenfeld en 2009. Le clip vidéo de sa chanson « ???? ??????????? » parue sur son deuxième album « Two Faces » en 2013, a été écrit, mis en scène et filmé par Chris Corner du groupe IAMX et tourné à Los Angeles. Cette collaboration confirme une volonté artistique de premier choix. ? ?????? : Découvreur de talents internationaux comme Duffy (UK), Soren Sorensen, alias Dorian Gray, fut l’un des plus jeunes auteurs-compositeurs ayant écrit et composé une chanson qui a représenté la Suisse à l’Eurovision et dont la position n’a pas été détrônée pendant presque dix ans. Soren Sorensen est considéré comme étant un compositeur chevronné par beaucoup de ses pairs et par certaines des plus grandes instances de la profession. [www.instagram.com/doriangrayland](http://www.instagram.com/doriangrayland)

Prix libre pour les artistes

Batteur de formation, Soren Sorensen alias Dorian Gray sort en 2008 son premier album en solo «???? ?? ??? ????» …

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:30:00 2022-04-11T19:00:00