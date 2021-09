Doria Belanger Sanctuaire Notre-Dame de Fatima, 2 octobre 2021, Paris.

DONNEZ-MOI UNE MINUTE – Installation vidéo

Artiste chorégraphique et vidéaste, Doria Belanger expérimente les liens entre le corps et la caméra, un travail qui se donne à voir sous forme d’installations vidéo et de films dansés. Une manière pour elle de conjurer la dimension éphémère du spectacle vivant tout en l’enrichissant d’une dimension picturale.

Pour Nuit Blanche 2021, l’artiste présente DONNEZ-MOI UNE MINUTE dans l’église Notre Dame de Fatima.

À la frontière des arts visuels et de la danse, DONNEZ-MOI UNE MINUTE rassemble des portraits vidéo d’une minute de danseurs d’ici et d’ailleurs. En travaillant intimement avec chaque interprète sur la notion de répétition et d’accumulation de gestes aussi naturels que chorégraphiés, Doria Belanger entend questionner les liens entre identité par le corps et mouvement dansé. Avec une centaine de capsules déjà réalisées en France et à l’international (Colombie, Portugal, Myanmar…), ce projet fil rouge entend célébrer, à travers un dialogue choral des cultures, un patrimoine mondial en cours d’écriture.

Installation réalisée avec le soutien d’Art, Culture et Foi et le concours du Père Nuno Aurelio, recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Fatima.

Sanctuaire Notre-Dame de Fatima 48 bis Boulevard Sérurier Paris 75019

Doria Belanger