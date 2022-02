Dori Mairie de Colomiers, 23 avril 2022, Colomiers.

Vieillir sur place, se redresser, retrouver un équilibre physique et émotionnel, tomber du haut de soi-même, tout recommencer à l’envers. Dori, un personnage timide mais culotté nous invite à célébrer son âge avancé. Durant les préparatifs, elle se remémore ses anniversaires depuis ses huit ans, jour de traumatisme, et nous confie son parcours de vie. De clown en contorsions, on s’attache à Dori qui parle avec humour de sa fragilité et entraîne une réflexion collective sur la participation de chacun et l’approche de l’autre. Pour sa quatrième édition, la Ville de Colomiers rejoint Créatrices ! et confirme ainsi son engagement dans la visibilité des autrices. Avec Créatrices !, la filière du cirque de création rappelle que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas encore réalisée et il en démontre toute la justesse par l’exemple. Dans l’espace public, en salle ou sous chapiteau, pour le jeune et le tout public, à travers les journées du collectif les Tenaces, femmes pour le cirque, cet événement donne la place qui leur revient aux autrices. C’est un temps fort mais aussi un rendez-vous tout au long d’une saison. L’accueil de Dori par le Cirque des Petites Natures s’inscrit dans le cadre d’un parcours qui vous mènera de Colomiers au Théâtre des Mazades puis à la Grainerie pour suivre des Créatrices !. Création : Mélanie Pauli avec les interventions d’Idriss Roca, de Valentina Santori et de Gina Vila Bruch Interprétation : Mélanie Pauli Création sonore : Étienne Ubeda Conception scénographie : Cyril Caumont et Tom Curt > DATES > Samedi 23 avril et Dimanche 24 avril – 17h > INFOS PRATIQUES > Durée : 60 min > Tout public • Familial > Gratuit > RÉSERVATIONS > Entrée libre Horaires ——– 17h **Détails sur le lieu**: Parc Duroch Rue Gilet 31770 Colomiers (repli Auditorium Jean-Cayrou en cas d’intempéries)

