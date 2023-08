Découverte du patrimoine bâti ancien d’un village Dorfhüss Eschentzwiller, 17 septembre 2023, Eschentzwiller.

Découverte du patrimoine bâti ancien d’un village Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Dorfhüss Visites à 10h et 15h

Dans le caveau du Dorfhüss, une dizaine de panneaux, à riche documentation iconographique, et des maquettes de bâtiments, permettront aux visiteurs de découvrir l’architecture vernaculaire du Sundgau.

1ère visite à 10h et 2ème visite à 15h.Visites proposées par la Société d’Histoire d’Eschentzwiller et Zimmersheim. Des membres de la SHEZ seront présents, au caveau, de 9h à 12h et de 14h à 18h. À cette occasion vous pourrez obtenir tous les renseignements nécessaires pour répondre à l’appel à dons organisé par la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la croix Saint Wolfgang du village, commanditée par la Société d’Histoire.

Dorfhüss 68440 Eschentzwiller Eschentzwiller 68440 Haut-Rhin Grand Est

