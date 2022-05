Dorée et acidulée: la collection d’agrumes des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 18 octobre à 12:30

Si vous les aimez mais n’avez encore jamais vu le citron caviar, la bergamote ou le yuzu sur le plan de Citrus qui les porte, **cette visite est faite pour vous.** Pour le plaisir de vos sens, vos guides sortiront même une chimère de leur réserve. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Découvrez les plus étranges agrumes que recèlent les CJBG et les secrets de leur culture. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-18T12:30:00 2022-10-18T13:30:00

