Biennales éPHémères | visite commentée Dordonha | Musée Costi Bergerac, 16 août 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Des visites commentées du parcours artistique sont proposées au public les

mercredi 26 Juillet – mercredi 16 Août – mercredi 20 Septembre

Accès libre et gratuit sur INSCRIPTION : lesrivesdelart24@gmail.com

RENDEZ-VOUS A 14H dans la cour de Dordonha, près de la place Pélissière, Bergerac

Covoiturage recommandé. Retour vers 18h.

Dordonha | Musée Costi Rue de la Mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the art trail are offered to the public on

wednesday, July 26 ? Wednesday, August 16 ? Wednesday, September 20

Free admission on REGISTRATION : lesrivesdelart24@gmail.com

RENDEZ-VOUS A 14H dans la cour de Dordonha, près de la place Pélissière, Bergerac

Carpooling recommended. Return around 6pm

Las visitas guiadas del itinerario artístico están a disposición del público en

miércoles 26 de julio ? miércoles 16 de agosto ? miércoles 20 de septiembre

Entrada gratuita previa INSCRIPCIÓN: lesrivesdelart24@gmail.com

RENDEZ-VOUS A 14H dans la cour de Dordonha, près de la place Pélissière, Bergerac

Se recomienda compartir coche. Regreso hacia las 18h

Kommentierte Führungen durch den Kunstparcours werden dem Publikum angeboten am

mittwoch, 26. Juli ? Mittwoch, 16. August ? Mittwoch, 20. September

Freier Zugang und kostenloser Eintritt bei EINSCHREIBUNG: lesrivesdelart24@gmail.com

TREFFPUNKT: um 14 Uhr im Hof von Dordonha, in der Nähe des Place Pélissière, Bergerac

Es werden Fahrgemeinschaften empfohlen. Rückkehr gegen 18 Uhr

