Maine de Biran, un intellectuel aquitain en politique Dordonha Bergerac, 25 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Michel Combet, historien et maître de conférence, auteur de livres majeurs sur l’histoire de Bergerac et de la Dordogne, présentera sa

nouvelle publication.

2024 marquera le bicentenaire de la mort de Maine de Biran, illustre Bergeracois et philosophe important du 19ème siècle..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Dordonha Place de la Petite Mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Michel Combet, historian and lecturer, author of major books on the history of Bergerac and the Dordogne, will present his new publication

new publication.

2024 marks the bicentenary of the death of Maine de Biran, an illustrious Bergerac native and important 19th-century philosopher.

Michel Combet, historiador y conferenciante, autor de importantes libros sobre la historia de Bergerac y la Dordoña, presentará su nueva publicación

su nueva publicación.

en 2024 se cumplirá el bicentenario de la muerte de Maine de Biran, ilustre bergeracense e importante filósofo del siglo XIX.

Michel Combet, Historiker und Dozent, Autor wichtiger Bücher über die Geschichte von Bergerac und der Dordogne, wird seine

neue Publikation vorstellen.

2024 jährt sich zum zweihundertsten Mal der Todestag von Maine de Biran, einem berühmten Bergeracer und bedeutenden Philosophen des 19.

