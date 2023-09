Halloween à Dordonha : les dragons d’Halloween (2-4 ans) Dordonha Bergerac, 31 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Fêtons ensemble Halloween à Dordonha ! Confortablement

installé.e.s dans son nouvel amphithéâtre, découvrez et écoutez

des histoires de dragons époustouflantes… Bonbons et frissons

seront de la partie !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Dordonha Place de la petite mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s celebrate Halloween in Dordonha! Comfortably

in its new amphitheatre, discover and listen to breathtaking

breathtaking dragon stories… Candy and thrills

will be part of the fun!

¡Celebremos Halloween juntos en Dordonha! Póngase cómodo

en su nuevo anfiteatro, descubra y escuche impresionantes

impresionantes historias de dragones… Dulces y emociones

¡serán parte de la diversión!

Feiern Sie gemeinsam Halloween in Dordonha! Bequem

in seinem neuen Amphitheater, entdecken und hören Sie

atemberaubende Drachengeschichten … Süßigkeiten und Gänsehaut

sind garantiert!

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides