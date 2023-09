L’œuvre du café : visite de l’expo Bergerac avant/après Dordonha Bergerac, 17 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

A Dordonha, une nouvelle exposition temporaire présente une quarantaine de photographies anciennes des rues, commerces

ou immeubles. Les Bergeracois sont invités à deviner où la photo a été prise, observant ainsi les évolutions architecturales de leur ville..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 13:30:00. EUR.

Dordonha Place de la petite mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In Dordonha, a new temporary exhibition features some forty old photographs of streets, shops and buildings

or buildings. The people of Bergerac are invited to guess where the photo was taken, thus observing the architectural evolution of their city.

En Dordonha, una nueva exposición temporal presenta unas cuarenta fotografías antiguas de calles, comercios

o edificios. Se invita a los habitantes de Bergerac a adivinar dónde se tomó la foto y observar así la evolución arquitectónica de su ciudad.

In Dordonha zeigt eine neue temporäre Ausstellung etwa 40 alte Fotografien von Straßen, Geschäften

oder Gebäuden zu sehen. Die Bewohner Bergeracs sind eingeladen, zu erraten, wo das Foto aufgenommen wurde, und beobachten so die architektonischen Entwicklungen ihrer Stadt.

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides