Journées de l’architecture | expo photo : Bergerac avant / après Dordonha Bergerac, 13 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

BERGERAC AVANT / APRÈS

En partenariat avec l’Association Patrimoine Photographique en Bergeracois, découvrez des photographies anciennes de la ville (rues,

commerces, immeubles) et tentez de deviner à quoi ces vues correspondent aujourd’hui.

Exposition temporaire

Du 13/10/23 au 17/03/24

Visite gratuite | A Dordonha : AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE.

2023-10-13 fin : 2024-03-17 . .

Dordonha Place de la petite mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BERGERAC BEFORE / AFTER

In partnership with the Association Patrimoine Photographique en Bergeracois, discover old photographs of the town (streets,

(streets, shops, buildings) and try to guess what these views correspond to today.

Temporary exhibition

From 13/10/23 to 17/03/24

Free admission | AT Dordonha : MUSEUM OPENING HOURS

BERGERAC ANTES/DESPUÉS

En colaboración con la Association Patrimoine Photographique en Bergeracois, descubra fotografías antiguas de la ciudad (calles,

comercios, edificios) e intente adivinar cómo son estas vistas hoy en día.

Exposición temporal

Del 13/10/23 al 17/03/24

Entrada gratuita | EN Dordonha : DURANTE EL HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO

BERGERAC VORHER / NACHHER

Entdecken Sie in Zusammenarbeit mit der Association Patrimoine Photographique en Bergeracois alte Fotografien der Stadt (Straßen,

sie können auch versuchen zu erraten, wie diese Ansichten heute aussehen.

Temporäre Ausstellung

Vom 13/10/23 bis 17/03/24

Kostenlose Besichtigung | In Dordonha : ZU DEN ÖFFNUNGSZEITEN DES MUSEUMS

