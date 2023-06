Les Estivales : raconte-moi Bergerac Dordonha Bergerac, 20 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Tant de traces du passé à décrypter en famille ! Ici une fenêtre médiévale, là une façade à pans de bois, là-haut un coq sur un clocher, sous nos pieds galets et pavés…

Les jeudis 20 et 27 juillet et jeudis 3, 10, 17 et 24 août de 10h30 à 12h, sur réservation .

8,75€ par famille.

2023-07-20

Dordonha Place de la petite mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



So many traces of the past for the whole family to decipher! Here a medieval window, there a half-timbered facade, up there a rooster on a bell tower, under our feet pebbles and cobblestones…

Thursdays, July 20 and 27 and August 3, 10, 17 and 24, 10:30 a.m. to 12 p.m., by appointment .

8.75 per family

¡Cuántas huellas del pasado para descifrar en familia! Aquí una ventana medieval, allá una fachada con entramado de madera, arriba un gallo en un campanario, bajo nuestros pies guijarros y adoquines…

Los jueves 20 y 27 de julio y 3, 10, 17 y 24 de agosto, de 10.30 a 12.00 h, con cita previa.

8,75 por familia

So viele Spuren der Vergangenheit, die Sie mit Ihrer Familie entschlüsseln können! Hier ein mittelalterliches Fenster, dort eine Fachwerkfassade, oben ein Hahn auf einem Glockenturm, unter unseren Füßen Kieselsteine und Pflastersteine…

Donnerstag, 20. und 27. Juli sowie Donnerstag, 3., 10., 17. und 24. August von 10:30 bis 12:00 Uhr, mit Reservierung .

8,75? pro Familie

Mise à jour le 2023-05-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides